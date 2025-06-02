Частицы вулкана Этна могут долететь до Москвы

Выброшенный в процессе извержения сицилийским вулканом Этна пепел к середине недели может долететь до Москвы. Об этом агентству городских новостей «Москва» заявил метеоролог Татьяна Позднякова.

По ее словам, на прозрачности воздуха существенно ситуация не скажется, так как до Москвы от места извержения около 1,5 тысячи километров.

Пока в наших широтах преобладает северо-западный ветер, если до нас что-то и дойдет, то это когда будет южный ветер в середине недели, — сказала синоптик.

Позднякова добавила, что большая часть пепла к этому времени осядет. Поэтому в атмосферных процессах существенных изменений ожидать не стоит.

Извержение самого высокого действующего вулкана в Европе Этна в Сицилии началось ранее 2 июня, писали «Известия». Перед началом извержения очевидцы ощутили вулканические толчки, а в небо взмыло большое грибовидное облако.