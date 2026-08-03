Огненное кольцо у аэропорта и поселков. В одном из районов ЯНАО ввели ЧС из-за пожаров

Площадь лесных пожаров резко выросла в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. О ситуации в регионе сообщила пресс-служба местной администрации в официальном телеграм-канале .

Для борьбы со стихией власти ввели в Надымском районе режим чрезвычайной ситуации. К понедельнику, 3 августа, здесь зафиксировали уже 31 пожар. Огонь охватил 6,9 тысячи гектаров. Пламя разгоняет поднявшийся ветер, распространению пожаров способствует и длительная жара.

Серьезнее всего ситуация с природными пожарами сложилась у поселков Заполярный и Лонгьюган. Очаги возгорания ликвидируют и рядом с аэропортом Надыма. На борьбу с огнем власти бросили несколько бригад экстренных структур.

В регион уже прибыл и иркутский отряд МЧС. Специалисты сосредоточили основные силы на защите жилых домов и промышленных предприятий.

Ситуация с природными пожарами в ЯНАО обострилась в конце июля 2026 года из-за устоявшейся аномальной жары и сухих гроз. К началу августа в регионе зафиксировали свыше 150 очагов горения на общей площади более 34,8 тысячи гектаров.

Пожары охватили Надымский, Красноселькупский, Пуровский, Приуральский, Тазовский и Шурышкарский районы. В июле к Тарко-Сале направили спецбригаду МЧС для борьбы с природными возгораниями.