В Красноярском крае двух туристов эвакуировали из зоны лесного пожара

Спасатели в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе Красноярского края эвакуировали двух туристов из труднодоступной местности. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Двое мужчин, пытаясь уйти от лесного пожара, оказались в горной местности, откуда не могли самостоятельно выйти. В итоге пришлось обратиться к спасателям.

На помощь из Норильска к ним вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. К операции также привлекли сотрудников Дудинского арктического поисково-спасательного отряда.

В итоге туристов нашли и эвакуировали. Помощь врачей им не понадобилась.

Ранее спасатели вызволили с горных пиков в Казахстане двух российских альпинисток. Женщины получили травмы во время восхождений. В итоге их передали медикам.