В Красноярском крае двух туристов эвакуировали из зоны лесного пожара
Спасатели в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе Красноярского края эвакуировали двух туристов из труднодоступной местности. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Двое мужчин, пытаясь уйти от лесного пожара, оказались в горной местности, откуда не могли самостоятельно выйти. В итоге пришлось обратиться к спасателям.
На помощь из Норильска к ним вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. К операции также привлекли сотрудников Дудинского арктического поисково-спасательного отряда.
В итоге туристов нашли и эвакуировали. Помощь врачей им не понадобилась.
Ранее спасатели вызволили с горных пиков в Казахстане двух российских альпинисток. Женщины получили травмы во время восхождений. В итоге их передали медикам.