Дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Новосибирска

Дым от больших лесных пожаров в Красноярском крае добрался до Новосибирска, в городе ухудшилась видимость. Об этом в беседе с ТАСС заявила глава отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Наталья Кичанова.

«Сейчас ситуация немного лучше из-за ветра, который приподнимает и развеивает мглу, но поскольку сохраняется северо-восточный поток, дым из очагов пожаров продолжает поступать к нам», — объяснила она.

Кичанова отметила, что интенсивность задымления носит цикличный характер. В вечерние и утренние часы, когда воздушные потоки ослабевают, смог снова может подтянуться к жилым районам. Датчики контроля определяют базовые примеси: оксиды азота, аммиак, пыль. Однако приборы не всегда способны количественно зафиксировать сверхмелкие частицы гари, которые создают запах.

Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 36 тысяч гектаров. В регионе бушует 97 очагов пламени.