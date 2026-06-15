Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 36 тысяч гектаров

Крупные пожары охватили сразу несколько лесничеств Красноярского края. Как сообщила пресс-служба краевого лесопожарного центра, в регионе бушуют 97 очагов пламени на общей площади в 36 тысяч гектаров.

К тушению привлекли 1200 человек и более 30 единиц техники, включая 27 воздушных судов.

В ведомстве добавили, что во всех лесах на территории Красноярского края действует режим ЧС, который запрещает разведение костров, сжигание мусора и пал сухой травы.

Жители Лесосибирска и Енисейска в комментарии 360.ru заявили, что дым от пожаров привел к тому, что минувшей ночью им было нечем дышать. Обстановку сгладил дождь, который немного очистил атмосферу.

Глава Енисейского муниципального округа Евгений Петренко подтвердил, что дым от лесных пожаров проник во все населенные пункты. Он подчеркнул, что угрозы приближения огня к жилым домам нет.