Два землетрясения магнитудой до 6,9 произошли возле Камчатки

У восточного побережья Камчатки зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,6 и 6,9. Об этом сообщила пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Первое землетрясение произошло в 18:51 по местному времени — это 09:51 по Москве. Эпицентр находился в 164 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 16 километров.

Через минуту зафиксировали второй толчок магнитудой 6,9 — в 178 километрах юго-восточнее города на глубине 15 километров. В краевом центре оба толчка ощутили силой до четырех баллов.

По данным Центра цунами, возможен подход волны к берегу Петропавловска-Камчатского высотой 0,06 метра в 19:53 по местному времени, к Усть-Камчатску — 0,25 метра в 19:33, к Никольскому — 0,38 метра в 19:29. МЧС просит жителей не выходить в прибрежные зоны.

Во вторник мощное землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии.