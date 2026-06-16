Мощное землетрясение произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии. Об этом сообщил ТАСС .

Эпицентр находился в префектуре Сайтама неподалеку от Токио, очаг залегал на глубине 50 километров. За несколько секунд до толчков жителям страны через специальное приложение пришло оповещение об опасности.

Кроме того, в регионе объявили угрозу цунами, однако через несколько минут ее отменили. Жители японской столицы ощущали сильные подземные толчки, раскачивалась мебель, падала посуда. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее на Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 4,4. Жители Северо-Курильска ощутили толчки силой до трех баллов.