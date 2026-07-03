Дождь и град накроют Подмосковье вечером 3 июля

РСЧС Московской области предупредил о сильном дожде с 18:00 3 июля

Московскую область с вечера 3 июля до утра 4 июля накроют сильные осадки. Об этом сообщили в региональном РСЧС .

«Дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, усиление ветра при грозе до 17 метров в секунду ожидается в период с 18:00 3 июля до 10:00 4 июля», — предупредили в службе.

Гостей и жителей региона призвали сохранять осторожность. В случае ЧП необходимо звонить по телефону 112.

Гидрометцентр отмечал, что в Центральном федеральном округе в выходные ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, дожди с градом и грозами.

Погодные условия определит волновой циклон, который перемещается с юго-запада на северо-восток. В Москве столбики термометров опустятся ниже +20.

Синоптик Евгений Тишковец заявлял, что в столице с субботы по понедельник может выпасть до половины от месячной нормы осадков.