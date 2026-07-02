Гидрометцентр предупредил о грозах и порывистом ветре с 4 по 6 июля

В выходные и на следующей неделе в Центральном федеральном округе ожидаются дожди с грозами и градом, а также порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

Погодные условия связаны с волновым циклоном, который будет перемещаться с юго-запада на северо-восток. При этом суббота в Воронежской и Тамбовской областях ожидается жаркой — воздух прогреется до 35 градусов. В Москве же, наоборот, столбики термометров опустятся ниже +20.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с субботы по понедельник в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков — 43 миллиметра, или четыре ведра воды на квадратный метр. Максимальная температура воздуха составит +22 градуса.