Долгожданные ливни обрушатся на Москву

Синоптик Леус: в Москве ожидаются кратковременные ливни и до 30 градусов тепла

Москвичи несколько недель изнывают от жары, но наконец на город обрушатся дожди. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью РИА «Новости» рассказал, что в столице пройдут кратковременные ливни, но температура воздуха по-прежнему останется высокой.

«Сегодня погода в столице будет определяться атмосферным фронтом, который пересечет регион с запада на восток. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность», — рассказал он.

В отдельных районах дожди пройдут с грозами.

Столбики термометров в Москве покажут +28…+30. В области местами может быть еще теплее — +26…+31 градус. Ветер ожидается северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали, что жаркая погода в Москве сохранится до конца недели. Температура воздуха сможет вырасти еще больше. Пик температуры придется на последние дни июля и начало августа. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что это — последствия потепления климата на планете.