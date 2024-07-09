«Осадков мы ждем всегда». Синоптик рассказал, спадет ли в Москве жара

Жаркая погода в Москве сохранится до конца недели. Об этом 360.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в северо-западных районах Московской области «брызнул» кратковременный дождь, но это не повлияло на температуру.

«Осадков мы ждем всегда, а вопрос, будут ли они или нет, — вот в чем вопрос. <…> Связанные с холодным фронтом небольшие дождики все-таки принесут некоторое понижение температуры, и завтра днем в Москве температура будет где-то градуса на три ниже, чем сегодня», — рассказал Ильин.

Затем температура снова начнет расти — столбики термометров покажут до +30…+32 градусов.

«Жаркая погода продержится до выходных дней, включая субботу и воскресенье, но в воскресенье снова появляется небольшая вероятность для кратковременных дождей. Возможно, даже где-то и гроза прогремит», — отметил синоптик.

Он добавил, что в целом в июле будет преобладать жара.

«Кратковременное понижение температуры, связанное с прохождением холодных атмосферных фронтов, будет наблюдаться буквально в течение дня, в течение суток, когда температура после кратковременных дождей будет понижаться до 21-26 градусов», — заключил эксперт.

Жара в средней полосе России может сохраняться еще до двух недель, сообщила ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.