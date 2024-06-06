Детеныши косули пострадают от украинского саммита в Швейцарии

Меры безопасности при проведении саммита по Украине в Швейцарии навредят окружающей среде. Из-за запрета на беспилотники в окрестностях Люцерны могут погибнуть десятки детенышей косули, сообщил Blick .

Саммит пройдет в Бюргенштоке недалеко от городе Люцерн в разгар сельскохозяйственного сезона. Ради безопасности политиков там ввели бесполетный режим. Под запрет попали охотничьи дроны с тепловизорами, которыми отслеживали местонахождение детенышей косули, прятавшихся в угодьях и рисковавших попасть под комбайны.

«Каждый год мы можем спасти от 80 до 90 детенышей в нашем районе. <…> Мы не можем сказать ни фермерам, ни оленям, что им следует подождать окончания мирного саммита», — возмутился охотник Фабиан Штадельманн.

Старший вице-президент Национального совета Франц Грютер попросил федеральный совет пересмотреть правила, например, разрешить запуск дронов в полеты на меньшие расстояния. По его подсчетам, это помогло бы спасти большое количество животных.

Российскую делегацию не пригласили на саммит, несмотря на возмущения Китая и политиков самой Швейцарии. Лидеры стран СНГ отказались ехать на мероприятие.