На Москву надвигается 9-балльный шторм. Что делать, если на машину упадет дерево

Синоптики предрекают сильный шторм в Москве 14 марта. Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с 360.ru рассказал, что делать, если на автомобиль упало дерево.

«Если будет объявлено штормовое предупреждение, то здесь виноват будет сам автовладелец, который не уследил за своей машиной и бросил ее под деревом или в шатках конструкциях. Для этого и объявляется штормовое предупреждение, чтобы автовладельцы могли перестраховаться», — заявил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал, что порывы ветра в середине дня могут достичь 23 метров в секунду, что соответствует девяти баллам по шкале Бофорта.

Мэр Сергей Собянин призвал москвичей быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.