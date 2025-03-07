Ученые забили тревогу из-за угрожающей бананам опасности

Климатические изменения негативно влияют на выращивание бананов в Латинской Америке и Карибском бассейне. Из-за этого под угрозой может оказаться одна из самых востребованных сельскохозяйственных культур, сообщили ученые из университета Эксетера. Их статью опубликовал журнал Nature .

Согласно исследованию, уже к 2080 году производство бананов может стать невыгодной отраслью для 60% регионов, специализирующихся на ней. Эти растения имеют большое значение для экономики многих стран и ежегодно приносят странам-производителям 11 миллиардов долларов.

В число таких государств входят Колумбия и Коста-Рика, температура в которых может стать слишком высокой для выращивания бананов.

Перевозка плантаций в другие регионы представляется слишком затруднительной, так как нужна доступная рабочая сила и близость к портам. Несмотря на климатические изменения, производство может сохраниться в Эквадоре и Бразилии.

Профессор Дэн Беббер призвал срочно инвестировать в разработку устойчивых к жаре сортов бананов и механизмов для улучшения ирригации.

«Без масштабных вложений в адаптацию, включая улучшение ирригации и разработку устойчивых к жаре сортов бананов, будущее экспортного производства бананов остается неопределенным», — подчеркнул он.

Ранее Александр Нахутин рассказал, что глобальное потепление приведет к снижению урожайности сельскохозяйственных культур. Также из-за него изменится уровень воды в реках.