Британцы пожаловались на «крысогеддон»

Десятки миллионов крыс заполонили города Великобритании и США. Их популяция резко выросла из-за теплых зим и разрушения коммунальных коммуникаций, сообщила Би-би-си .

Журналисты окрестили происходящее «крысогеддоном». Ответственная за борьбу с вредителями на юге Англии компания Cleankill заявила, что вызовы на отлов крыс за последние два года участились на 20%.

Британская ассоциация по борьбе с вредителями (BPCA) сообщила, что с этой тенденцией столкнулся каждый второй специалист за последние пять лет. Популяция грызунов оценивается в 10-120 миллионов особей.

Аналогичная ситуация в США. В Вашингтоне численность крыс увеличилась примерно в четыре раза, в Сан-Франциско — втрое, в Нью-Йорке — на 160%.

Крысы в этих городах живут в водостоках и канализации, активизируясь по ночам. Их количество, по мнению BPCA, могло увеличиться из-за теплых зим, недостаточно частого вывоза мусора, повреждения сетей при проведении строительных и дорожных работ.

