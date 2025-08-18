Мэр Оша при проверке детсада нашел таракана и вручил его заведующей

Глава Оша Женишбек Токторбаев нашел таракана в детском саду No 13 «Кыял» во время проверки. После он вручил насекомое заведующей, сообщил News.ru .

«Приготовьте зятю из него куурдак (национальное блюдо из мяса- прим. ред.)», — сказал он.

Он резко раскритиковал администрацию за использование дешевой сантехники, написал Telegram-канал «Кровавая барыня». По его словам, сотрудники экономят на оборудовании, а сэкономленные деньги присваивают себе.

Ранее директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина опубликовала видео с крысой, которую заметили в школьной столовой в Балашихе. Мизулина иронично написала, что симпатичный грызун желает всем вкусного обеда и приглашает в гости Роспотребнадзор.