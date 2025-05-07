Роспотребнадзор: мусор и остатки пищи — первые причины появления грызунов в доме

Специалисты Роспотребнадзора Тульской области в разговоре с ТСН24 предупредили жителей многоквартирных домов о мерах профилактики появления грызунов.

По словам экспертов, крысы и мыши выбирают жилье из-за тепла, еды и мусора. Они селятся в стенах, потолках, подвалах и балконах. Для предотвращения нашествия надо следить за чистотой кухни, вовремя выбрасывать отходы, заделывать щели и отверстия.

Обнаруживших вредителей жильцов призывают обращаться в управляющую компанию для обработки мест общего пользования. Самостоятельное уничтожение возможно с использованием специальных служб.

Важно помнить, что мыши и крысы переносят опасные инфекции — ГЛПС, туляремию и лептоспироз. Санврачи советуют правильно дезинфицировать места обитания грызунов и соблюдать осторожность во время уборки.