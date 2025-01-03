Более 2,5 тысячи пострадавших от мазута птиц спасли на Кубани

Более 2,5 тысячи пострадавших от мазута птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе

Волонтеры и ветеринары в Анапе и Темрюкском районе спасли свыше 2,5 тысячи птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.

«Тех пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в природу в Краснодаре и на территории Тамано-Запорожского заказника», — рассказали в оперштабе.

В пресс-службе добавили, что это решение приняли вместе с ведущими экспертами-орнитологами.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря в районе Керченского пролива. Спасатели эвакуировали 27 моряков, один из них погиб. В Минтрансе уточняли, что в море попало порядка 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

На территории Кубани ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Специалисты удаляют нефтеводяную смесь из Черного моря, волонтеры и спасатели собирают загрязненный грунт на берегу.