Экологическая катастрофа в Краснодарском крае. Можно ли будет купаться в Черном море?
Турменеджер Ансталь: спрос на отдых на Черном море упадет из-за разлива нефти
Прошло полторы недели после крушения танкеров в Керченском проливе. Тонны мазута вылились в море, его выносит на пляжи Черноморского побережья, особенно пострадали Анапа и Витязево. Последствия ликвидируют волонтеры со всей России. Местные власти заверили, что к сезону отпусков справятся с последствиями катастрофы, но пока пробы морской воды не соответствуют нормам. Можно ли будет купаться в Черном море будущим летом — в материале 360.ru.
Крушение танкеров в Керченском проливе
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» попали в шторм 15 декабря. Из-за сложных метеоусловий оба судна потерпели крушение, погиб один человек.
Причиной аварии назвали человеческий фактор, также есть версия с избыточной нагрузкой на корпуса танкеров. Капитану одного из суден предъявили обвинение по статье 263 УК ("Нарушение правил безопасности и эксплуатации морского транспорта"). На днях его отправили под домашний арест. Капитану другого танкера повезло меньше — он сидит в СИЗО, так как его дело обременяется гибелью человека.
Расследование контролирует Следственный комитет. Премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу для координации ликвидации последствий аварии. Ее возглавил Виталий Савельев.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что масштаб экологической катастрофы в Черном море большой, потребуются дополнительные ресурсы для ликвидации последствий.
Ликвидация последствий
Мазут в считаные дни начало выбрасывать на берег. Первыми от нефти пострадали животные: уже известно как минимум о 15 погибших дельфинах и 210 птицах. Более тысячи пернатых волонтеры очистили от мазута, их отправили в центры реабилитации и зоопарки.
Площадь загрязнения составила 54 километра, но это не окончательные данные — мазут продолжает вытекать из танкеров. К тому же из-за шторма в море унесло лежавшие на пляже мешки с собранными нефтепродуктами. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за бездействия в ликвидации экологической катастрофы.
«Уборка мазута в границах береговой линии осуществляется только неравнодушными гражданами, специальная техника для выполнения работ не выделена, вывоз отходов не организован», — отметили в Следственном комитете.
Прогноз неутешительный: произошла экологическая катастрофа, природе понадобится много времени, чтобы восстановиться, подчеркнул в разговоре с 360.ru эколог Владислав Жуков.
Говорить о конкретных размерах нанесенного ущерба пока рано, так как место аварии не локализовали.
Владислав Жуков
Ситуацию усугубляет шторм, из-за чего нефтепродукты распространяются на большие расстояния.
«Важным остается максимальное удаление мазута из воды и с береговой линии. От этого зависит, насколько мы сможем снизить и минимизировать нанесенный ущерб. Если удастся максимально собрать нефтепродукты с поверхности моря и берега, то масштабы бедствия будут не фатальные для экосистемы, в течение нескольких лет она восстановится. Главное — не допустить массового падежа птиц и морских млекопитающих», — добавил эколог.
Можно ли будет купаться в Черном море после ЧП с танкерами
«Все зависит от распространения загрязнения. Сейчас ясно, что полностью вернуться к комфортной ситуации на побережье не удастся. Люди в отпускной сезон столкнутся с наличием мазута и нефтяных пятен в море, на побережье. К сожалению, это будет проявляться не один год», — уточнил Жуков.
Стоимость ликвидации последствий аварии огромная — скорее всего, она будет исчисляться миллиардами, предположил собеседник 360.ru. Эколог вспомнил аварию на хранилище нефтепродуктов Норильского никеля: тогда с предприятия взыскали штраф в 159 миллиардов рублей.
Как авария отразилась на спросе на российские курорты
«Власти Краснодарского края обещают к летнему сезону все убрать. Экологи же говорят, что на восстановление экосистемы уйдут годы. Как оно будет в итоге, никто не знает, учитывая, что мазут продолжает вытекать из танкеров. Масштабы катастрофы до сих пор не понятны», — сообщил 360.ru владелец международной сети туристических агентств Gtravel Тариел Гажиенко.
С коллегой согласилась руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь. Сейчас на Черном море холодно, не сезон, поэтому авария пока не отразилась на турпотоке. Но если ситуация не изменится к лету, спрос упадет сильно.
По мнению Ансталь, даже если все успеют очистить, отдыхающие будут с опаской бронировать отели в пострадавших районах.
«Нет никакой гарантии, что побережье быстро восстановится после катастрофы. Мы все прекрасно понимаем, что такое 200 тонн мазута, — объем немаленький. Вполне вероятно, что люди откажутся от отдыха в таком месте, чтобы не подвергать риску свое здоровье. Никому не хочется оказаться в остатках мазута», — подчеркнула руководитель турагентства.
Куда можно поехать вместо курортов Краснодарского края
Если Краснодарский край к периоду отпусков все еще не справится с последствиями крушения танкеров, то вариантов для аналогичного отдыха именно внутри страны остается немного, предупредила Ансталь.
«Можно поехать в Дагестан на Каспийское море, в Калининград на Балтийское море — оно холодное, но летом там все с удовольствием купаются. Можно рассмотреть такие варианты в качестве альтернативы», — отметила представитель турагентства.
Кроме того, есть вариант отдохнуть в Абхазии, но нужно следить за экологической обстановкой, ведь такие курортные города, как Гагра и Афон, тоже расположены у Черного моря.
Я думаю, мазут дойдет до Абхазии, потому что она очень близко. В Крыму тоже стоит последить за динамикой ликвидации аварии.
Наталья Ансталь
Если же рассматривать заграницу, можно полететь в Турцию и Египет.
«Египет в последнее время выигрывает у Турции по ценам, пользуется популярностью у российских туристов. Классный отель в Турции будет стоить космических денег. Такой же отель в Египте обойдется гораздо дешевле», — подытожила собеседница 360.ru.