Бактерии-убийцы и нашествия насекомых: чем грозит глобальное потепление в ближайшие годы?
Климатолог Пестрякова: глобальное потепление угрожает степным районам
Ближайшие пять лет могут стать самыми теплыми за всю историю наблюдений, говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО). Чем это грозит России и миру в целом, разбирался 360.ru.
Глобальный прогноз
Прогноз о том, что ближайшие пять лет будут самые теплые — не 100-процентный. Климат всегда изменялся, и 30 лет для климатической системы — ни о чем, рассказала 360.ru климатолог, метеоролог, кандидат географических наук, преподаватель Челябинского государственного университета Екатерина Пестрякова.
«Для России это наоборот плюс, земледелие маленько у нас на север уходит. И минус — это степные районы, они будут более аридными, более сухими. Плохо, что некоторые насекомые приходят из более южных районов в северные. Даже малярийный комар в Тюменской области появился», — отметила она.
При этом благодаря потеплению на Урале стал хорошо расти виноград, перцы и абрикосы.
«Солнечных дней больше, все-таки в Сибири, на Алтае более благоприятный будет климат, считается», — подчеркнула специалист.
Долгосрочный прогноз — дело несерьезное, отметила Пестрякова.
Нельзя на 100% сказать, какой он будет. Это предположения по тренду. <…> В мире происходят положительные и отрицательные аномалии в ходе природных процессов. И если сильнее положительная аномалия, скажем, температура растет, то рядом будет отрицательно. Возьмите Москву: чем сильнее жара, тем потом сильнее холод. Поэтому как мы можем говорить о тенденции к потеплению?
Екатерина Пестрякова
Говорить о том, что прогноз очень надежный, нельзя, заявил кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев.
«Тем не менее, это имеет место. Но сам тренд к повышению температуры несомненен, он продолжается уже многие десятилетия, нет никаких серьезных оснований думать, что в ближайшие годы что-то в этом смысле изменится. Поэтому температура будет расти, к сожалению», — отметил он.
Для России это чревато деградацией многолетней мерзлоты и учащением всевозможных погодно-климатических катаклизмов, начиная от ливней и засух, ветров и сходов лавин.
Факторы глобального потепления
У климата три составляющих: солнечно-радиационный или тепловой баланс, циркуляция и подстилающая поверхность. Последняя постоянно меняется.
«Поэтому полностью составить модель на пять лет, я считаю, это несерьезно», — сказала Пестрякова.
Глобальное потепление зависит от двух факторов: антропогенное влияние и явление Эль-Ниньо, объяснил Киселев.
Совокупное действие этих двух факторов приводит к рекордным температурам. Имеется в виду глобальная температура, но надо помнить о том, что на территории Российской Федерации потепление происходит где-то в два с половиной раза интенсивнее, чем в среднем по миру.
Андрей Киселев
Эль-Ниньо
Из Тихого океана теплая вода подходит к берегам Южной Америки. Если температура повышается на три-четыре градуса, на западном полушарии может возникнуть засуха и пожары.
Если была аномалия +7 градусов, тогда аномалии были по всему миру: залило Европу, Airbus в Индонезии упал. Конечно, само Эль-Ниньо, может, не виновато, это просто предиктор изменений. Эль-Ниньо влияет на увлажнение зауралья. Все в мире взаимосвязано. Одно влечет за собой другое.
Екатерина Пестрякова
В обозримом прошлом именно Эль-Ниньо привело к температурным рекордам.
«Это не значит, что каждый год теплее предыдущего. Самые теплые годы показывают, что это совпадает с сильным Эль-Ниньо», — подчеркнул Киселев.
Интересно
Эль-Ниньо — аномальное потепление поверхностных вод в тропических широтах центральной и восточной частей Тихого океана.
Солнечная радиация и вулканическая активность
Доказано, что извержения вулканов могут замедлить потепление.
«Когда были большие извержения, снижалось количество радиации. И потом — мы несемся в мировом пространстве, какие-то еще космические причины влияют. Мы можем только сказать, что тренд потепления есть, особенно в северном полушарии», — добавила Пестрякова.
Таяния ледников сменяются их появлением — в природе все циклично.
«Мы попали в какой-то цикл, а может за ним, наоборот, следующее оледенение. А последнее оледенение было 8-10 тысяч лет назад, это не так давно», — заявила климатолог.
Солнечная радиация тоже циклична, решающей роли она не играет.
Вулканическая активность может влиять очень сильно. Речь идет только об очень сильных извержениях вулканов, когда пепел и все продукты извержения попадают в стратосферу. Только в этом случае это сказывается на климате"Киселев
Андрей Киселев
Последствия глобального потепления
Глобальное потепление приводит к повышению уровня воды в океане, рассказал Киселев.
«Процесс ускорился, в этом веке он происходит более интенсивно. Это угрожает Венеции Нидерландами, к сожалению, наш Санкт-Петербург. Что касается экосистем, повышение температуры происходит настолько интенсивно, что зачастую определенные элементы этой экосистемы просто не успевают адаптироваться, подстроиться под темпы изменений», — сказал он.
Потепление опасно для среднеазиатских республик.
«Нехватка воды будет более мировой проблемой. <… > Засухи стали повторяться не только в Аргентине, но и в Бразилии. Из-за высокой температуры, размножаются сине-зеленые микроорганизмы, бактерии. Это тоже проблема в жаркое лето для многих регионов, просто убийцы опасные. Многие южные насекомые переселяются», — перечислила Пестрякова.
Статистика показывает, что все чаще легкие дожди сменяются ливнями. Это сказывается на сельском хозяйстве.
«Засушливые регионы станут еще более засушливыми, а там, где осадков много, еще большее количество осадков будет выпадать. Сельское хозяйство — наиболее зависимая от погодных условий отрасль», — подчеркнул Киселев.
Однако пройдет много лет, прежде чем предполагаемые изменения скажутся.
«На ближайшие годы ситуация измениться не может. Она будет ровно такая, есть тенденция к росту температуры. Вероятно, будут учащаться всевозможные погодно-климатические аномалии и меняться режим осадков», — заключил ученый.
По его словам, климатология указывает не прогноз на какой-то конкретный год, а именно тренд. Чтобы он изменился, должны быть существенные факторы. Даже если человечество будет принимать и реализовывать очень решения по смещению последствий изменения климата, невозможно ожидать мгновенной реакции, так как сама климатическая система очень инерционная, в первую очередь за счет глубинного океана.