Бактерии-убийцы и нашествия насекомых: чем грозит глобальное потепление в ближайшие годы?

Ближайшие пять лет могут стать самыми теплыми за всю историю наблюдений, говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО). Чем это грозит России и миру в целом, разбирался 360.ru.

Глобальный прогноз Прогноз о том, что ближайшие пять лет будут самые теплые — не 100-процентный. Климат всегда изменялся, и 30 лет для климатической системы — ни о чем, рассказала 360.ru климатолог, метеоролог, кандидат географических наук, преподаватель Челябинского государственного университета Екатерина Пестрякова. «Для России это наоборот плюс, земледелие маленько у нас на север уходит. И минус — это степные районы, они будут более аридными, более сухими. Плохо, что некоторые насекомые приходят из более южных районов в северные. Даже малярийный комар в Тюменской области появился», — отметила она. При этом благодаря потеплению на Урале стал хорошо расти виноград, перцы и абрикосы. «Солнечных дней больше, все-таки в Сибири, на Алтае более благоприятный будет климат, считается», — подчеркнула специалист. Долгосрочный прогноз — дело несерьезное, отметила Пестрякова.

Нельзя на 100% сказать, какой он будет. Это предположения по тренду. <…> В мире происходят положительные и отрицательные аномалии в ходе природных процессов. И если сильнее положительная аномалия, скажем, температура растет, то рядом будет отрицательно. Возьмите Москву: чем сильнее жара, тем потом сильнее холод. Поэтому как мы можем говорить о тенденции к потеплению? Екатерина Пестрякова

Говорить о том, что прогноз очень надежный, нельзя, заявил кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев. «Тем не менее, это имеет место. Но сам тренд к повышению температуры несомненен, он продолжается уже многие десятилетия, нет никаких серьезных оснований думать, что в ближайшие годы что-то в этом смысле изменится. Поэтому температура будет расти, к сожалению», — отметил он. Для России это чревато деградацией многолетней мерзлоты и учащением всевозможных погодно-климатических катаклизмов, начиная от ливней и засух, ветров и сходов лавин.

Факторы глобального потепления У климата три составляющих: солнечно-радиационный или тепловой баланс, циркуляция и подстилающая поверхность. Последняя постоянно меняется. «Поэтому полностью составить модель на пять лет, я считаю, это несерьезно», — сказала Пестрякова. Глобальное потепление зависит от двух факторов: антропогенное влияние и явление Эль-Ниньо, объяснил Киселев.

Совокупное действие этих двух факторов приводит к рекордным температурам. Имеется в виду глобальная температура, но надо помнить о том, что на территории Российской Федерации потепление происходит где-то в два с половиной раза интенсивнее, чем в среднем по миру. Андрей Киселев

Эль-Ниньо Из Тихого океана теплая вода подходит к берегам Южной Америки. Если температура повышается на три-четыре градуса, на западном полушарии может возникнуть засуха и пожары.

Если была аномалия +7 градусов, тогда аномалии были по всему миру: залило Европу, Airbus в Индонезии упал. Конечно, само Эль-Ниньо, может, не виновато, это просто предиктор изменений. Эль-Ниньо влияет на увлажнение зауралья. Все в мире взаимосвязано. Одно влечет за собой другое. Екатерина Пестрякова

В обозримом прошлом именно Эль-Ниньо привело к температурным рекордам. «Это не значит, что каждый год теплее предыдущего. Самые теплые годы показывают, что это совпадает с сильным Эль-Ниньо», — подчеркнул Киселев.

Интересно Эль-Ниньо — аномальное потепление поверхностных вод в тропических широтах центральной и восточной частей Тихого океана.

Солнечная радиация и вулканическая активность Доказано, что извержения вулканов могут замедлить потепление. «Когда были большие извержения, снижалось количество радиации. И потом — мы несемся в мировом пространстве, какие-то еще космические причины влияют. Мы можем только сказать, что тренд потепления есть, особенно в северном полушарии», — добавила Пестрякова. Таяния ледников сменяются их появлением — в природе все циклично. «Мы попали в какой-то цикл, а может за ним, наоборот, следующее оледенение. А последнее оледенение было 8-10 тысяч лет назад, это не так давно», — заявила климатолог.

Солнечная радиация тоже циклична, решающей роли она не играет.

Вулканическая активность может влиять очень сильно. Речь идет только об очень сильных извержениях вулканов, когда пепел и все продукты извержения попадают в стратосферу. Только в этом случае это сказывается на климате"Киселев Андрей Киселев

Последствия глобального потепления Глобальное потепление приводит к повышению уровня воды в океане, рассказал Киселев. «Процесс ускорился, в этом веке он происходит более интенсивно. Это угрожает Венеции Нидерландами, к сожалению, наш Санкт-Петербург. Что касается экосистем, повышение температуры происходит настолько интенсивно, что зачастую определенные элементы этой экосистемы просто не успевают адаптироваться, подстроиться под темпы изменений», — сказал он. Потепление опасно для среднеазиатских республик. «Нехватка воды будет более мировой проблемой. <… > Засухи стали повторяться не только в Аргентине, но и в Бразилии. Из-за высокой температуры, размножаются сине-зеленые микроорганизмы, бактерии. Это тоже проблема в жаркое лето для многих регионов, просто убийцы опасные. Многие южные насекомые переселяются», — перечислила Пестрякова.

Статистика показывает, что все чаще легкие дожди сменяются ливнями. Это сказывается на сельском хозяйстве. «Засушливые регионы станут еще более засушливыми, а там, где осадков много, еще большее количество осадков будет выпадать. Сельское хозяйство — наиболее зависимая от погодных условий отрасль», — подчеркнул Киселев. Однако пройдет много лет, прежде чем предполагаемые изменения скажутся. «На ближайшие годы ситуация измениться не может. Она будет ровно такая, есть тенденция к росту температуры. Вероятно, будут учащаться всевозможные погодно-климатические аномалии и меняться режим осадков», — заключил ученый. По его словам, климатология указывает не прогноз на какой-то конкретный год, а именно тренд. Чтобы он изменился, должны быть существенные факторы. Даже если человечество будет принимать и реализовывать очень решения по смещению последствий изменения климата, невозможно ожидать мгновенной реакции, так как сама климатическая система очень инерционная, в первую очередь за счет глубинного океана.