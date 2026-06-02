Шесть стран оказались под угрозой из-за таяния «Ледника Судного дня»

DE: «Ледник Судного дня» может отправить на дно Мальдивы, часть США и Британии

Шесть стран могут полностью исчезнуть, если огромный кусок антарктического льда размером с Великобританию отколется от «Ледника Судного дня». Об этом сообщило издание Daily Express .

Ученые-климатологи забили тревогу из-за ледника Туэйтса. За ним пристально наблюдают, так как его таяние может не только серьезно повлиять на уровень Мирового океана, но и вызвать катастрофический коллапс во всех регионах мира.

Морской геофизик из Британской антарктической службы Роберт Лартер заявил, что в 2026 году с большой долей вероятности разрушится крупный шельфовый ледник площадью 74 000 квадратных миль. Если уровень моря поднимется, то участятся прибрежные наводнения.

Эксперты НКО Climate Central предупредили, что к 2050 году под водой могут оказаться обширные территории на побережье Линкольншира и Норфолка, а также приморские города — Уэстон-сьюпер-Мэр в Сомерсете и Истборн в Восточном Суссексе.

В Нидерландах может затопить более половины территории, включая города Амстердам, Роттердам и Гаагу. Под угрозой окажутся запасы пресной воды.

В США уже следует начать эвакуацию жителей Нового Орлеана, так как город достиг «точки невозврата» и его дни сочтены. Также под угрозой Майами. Угроза исчезновения грозит Мальдивам, Бангладешу и островному государству Тувалу.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что в зоне риска из-за подтоплений среди российских городов находится Санкт-Петербург.