Альпы покрылись редким «арбузным» снегом

В Альпах на высоте более 2 тысяч метров заметили розово-красный снег

В высокогорных районах Альп снег окрасился в розово-красный цвет. Необычное природное явление заметили местные жители и туристы, поделившись кадрами в соцсетях.

Цветные сугробы выросли на высоте более двух тысяч метров. Из-за оттенка явлению дали неофициальное название — арбузный снег.

Ученые, в свою очередь, отметили, что к настоящим арбузам этот высокогорный пейзаж не имеет решительно никакого отношения. Снег изменил цвет из-за микроскопических водорослей Chlamydomonas nivalis: организмы способны выживать при низких температурах, а в теплую погоду начинают активно размножаться.

Во время подобного процесса водоросли выделяют красный пигмент, который защищает клетки от ультрафиолетового излучения. Именно он и придал снегу необычный розовый или красноватый оттенок.

Жители Ханты-Мансийска в мае пострадали от обилия не розового, а самого обычного белого снега. В 400 километрах от Сургута высота снежного покрова в начале последнего месяца весны достигла 90 сантиметров.