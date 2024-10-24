Силуанов обещал ответить на использование Западом замороженных резервов России

Если Запад начал использовать доходы от замороженных российских активов, Россия поступит зеркально. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Его процитировало РИА «Новости» .

«Если западные страны начали использовать доход от замороженных резервов РФ, мы поступим абсолютно так же», — сказал глава ведомства.

По его словам, у России есть замороженные средства недружественных компаний. Они хранятся на счетах, поэтому страна может распоряжаться доходами от использования этих резервов таким же образом.

Силуанов подчеркнул, что власти страны могут направлять их на нужды экономики и регионов. Такие решения уже приняли, добавил министр.

Посольство России в США осудило решение Белого дома о передаче Украине 20 миллиардов долларов от замороженных на Западе российских активов. Диппредставительство назвало подобный шаг возведенным в ранг государственной политики воровством.