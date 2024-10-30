В Швейцарии объяснили, почему не могут выделить Украине кредиты за счет активов России

Швейцария не предоставит Украине займы, финансируемые с помощью доходов от замороженных активов РФ. Об этом заявил официальный представитель швейцарского Государственного секретариата Фабиан Майенфиш в беседе с ТАСС .

По его словам, прибыль от иммобилизованных средств Центробанка России не генерируется, потому что активы швейцарских финансовых институтов не хранят в центральных депозитариях ценных бумаг. Их депонируют в коммерческих банках в виде ликвидных средств.

Еще Майенфиш заявил, что в стране нет непредвиденной прибыли, которую могли бы направить на кредиты Украине.

Ранее Служба разведки Швейцарской Конфедерации (SRC) предупредила США и Европу об ослаблении Запада из-за растущего военного потенциала России. На это еще повлияло то, что Америка отвлеклась на предстоящие президентские выборы в стране.