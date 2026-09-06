Затронет миллионы. Кому и насколько поднимут выплаты в 2027 году

Страховые, военные и социальные пенсии проиндексируют в России в 2027 году

Военные, социальные и страховые пенсии проиндексируют в России в следующем году. Об этом напомнил РИА «Новости» член Общественной палаты Евгений Машаров.

Повышение пенсий пройдет в несколько этапов. С 1 февраля страховые выплаты поднимут на уровень прошлогодней инфляции. Второй перерасчет этой же категории запланирован через два месяца. Новую прибавку привяжут к росту доходов Соцфонда.

Также в апреле вырастут социальные пенсии. Они предназначены для инвалидов и тем, кто потерял кормильца. Аналогичные выплаты положены лицам без трудового стажа.

В августе прибавку получат работающие пенсионеры. Начисления пересчитают по накопленным баллам за прошлый период.

Осенью, 1 октября, поднимут выплаты бывшим военным и силовикам. Сумма индексации будет зависеть от реальных зарплат в сфере на тот момент.

При этом никаких новых документов для получения прибавок россиянам предоставлять не потребуется. Все процедуры уже запланированы.

Пенсионная система России разделяет выплаты по типам формирования. Страховая пенсия зависит от трудового стажа и накопленных баллов.

Военные выплаты регулируются отдельным документом. На социальную пенсию россияне имеют право даже без рабочего стажа.