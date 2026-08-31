Россиянам напомнили о праве на социальную пенсию при отсутствии стажа

Депутат Нилов заявил о праве пенсионеров без трудового стажа на социальную пенси

Неработающие пенсионеры в России не могут получать доход ниже прожиточного минимума пенсионера. Если размер выплат оказывается меньше установленного уровня, государство назначает социальную доплату, сообщил ТАСС депутат Ярослав Нилов.

«Есть норма, которая действует: неработающий пенсионер не может иметь доход меньше прожиточного минимума, поэтому ему доплачивается до прожиточного минимума пенсионера», — сказал Нилов.

Право на пенсионные выплаты сохраняется и за гражданами, которые никогда не работали. Если человеку не хватает страхового стажа и пенсионных баллов, ему назначают социальную пенсию по старости. Ее начинают выплачивать на пять лет позже страховой пенсии.

По словам Нилова, после назначения социальной пенсии и соответствующих доплат общий доход неработающего пенсионера доводят до прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.

Федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2026 году составляет 16,3 тысячи рублей. Региональные показатели отличаются: в Москве он достигает почти 19 тысяч рублей, в Московской области — 17,4 тысячи, а на Чукотке — 42,5 тысячи рублей.