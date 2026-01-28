«Заслуженный подарок». В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести 13-ю пенсию для всех российских пенсионеров, а также индексировать выплаты каждые три месяца. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

Миронов отметил, что депутаты от думской фракции требует ввести 13-ю пенсию уже больше 10 лет. Они снова внесли такой законопроект в начале декабря 2025 года.

«Тринадцатая пенсия — это заслуженный и очень нужный подарок пенсионерам, которые поддерживают президента и СВО. Такая выплата поможет компенсировать отставание пенсий от уровня реальной инфляции», — подчеркнул он.

По его словам, к Новому году благодаря этой инициативе каждый из них получит доплату не ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера. В 2025 году эта сумма составила почти 23 тысячи рублей. Так пожилые люди смогут и новогодний стол накрыть, и порадовать подарками детей и внуков. Он также добавил, что вместе с однопартийцами будет добиваться и ежеквартальной индексации пенсий.

Ранее Миронов совместно с депутатом Госдумы Яной Лантратовой предложил повысить минимальный размер пенсии до 50 тысяч рублей.