Зарплаты российских бюджетников проиндексировали с 1 января

Зарплаты врачей, педагогов и ряда госслужащих повысили на 13,2% с 1 января

Зарплаты сотрудников бюджетной сферы и пенсионеров в России проиндексировали с 1 января 2025 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бюджет Соцфонда РФ.

«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен: <…> на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2025 году на 13,2%, в 2026 году на 10,2%, в 2027 году на 8,3% с 1 января», — говорится в бюджете Соцфонда.

Речь идет о зарплатах работников культуры, врачей, педагогов, соцработников и отдельных категорий госслужащих.

На такой же процент повысят зарплаты сотрудникам МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и работникам лесных хозяйств. При этом индексация не коснется судей, депутатов и сенаторов.

До этого глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в феврале 2025 года пенсии дополнительно проиндексируют до уровня фактической инфляции, писал RT.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал об индексации страховых пенсий на 7,3% с 1 января 2025 года.