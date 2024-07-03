Заморозку пенсионных накоплений в 2014 году назвали ошибкой

Принятое в 2014 году решение о заморозке пенсионных накоплений россиян было ошибкой. Сейчас необходимо поднять вопрос о возвращении к нормам тех лет. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением на Конгрессе Банка России выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он напомнил, что тогда в России действовали негосударственные пенсионные фонды, которые собрали большие суммы и рассчитывали работать с полученными средствами. Но правила игры неожиданно поменялись.

«Я считаю, что мы тогда не просто поторопились, а сделали ошибку. Поскольку было принято законодательное решение, все на это решение сориентировались», — заявил Аксаков.

Депутат добавил, что возвращение к нормам прошлых лет требует серьезного обсуждения и дискуссии, поскольку взгляды на этот вопрос у многих разные. По его словам, Министерство финансов точно выступит против такого шага.

До 2014 года работодатели платили в Пенсионный фонд России страховые взносы в размере 22% зарплаты сотрудников. Сумма делилась на страховую и накопительную пенсию. С 2014 года начал действовать мораторий, который предусматривал, что она вся уходила только в страховую часть.

Совет Федерации в среду, 3 июля, единогласно одобрил законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко назвала решение долгожданным и важным для людей старшего поколения, которые до сих пор вносят вклад в развитие страны.