Выстрелит по-чеховски: экономике России угрожают не черные лебеди, а «американское ружье»

На российскую экономику в 2026 году может серьезно повлиять турбулентность в мировой экономике из-за возможного обвала фондового рынка США. Об этом РБК сообщил экс-глава Минфина и банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Он обратил внимание, что в ближайшее время в мировой экономике может возникнуть кризис из-за риска падения американского фондового рынка.

«Он вырос примерно на 20% с начала года, и там есть целый ряд очевидных для любого экономиста факторов перегрева», — уточнил эксперт.

По его словам, уже около 45% капитализации американского индекса S&P приходится на семь-восемь крупнейших технологических компаний, инвестирующих в искусственный интеллект. Экс-глава Минфина добавил, что в 2026 или 2027 году может возникнуть ситуация, похожая на кризис доткомов в начале 2000-х.

«Для России это влечет прямые последствия в виде падения цен на сырье, причем не только на нефть и газ, но и на цветные и черные металлы, химическую продукцию», — подчеркнул Задорнов.

Специалист оговорился, что риск турбулентности на рынках лучше сравнивать не с «черным лебедем», а с «чеховским ружьем», которое рано или поздно выстрелит.

Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин напомнил о внешних долгах стран «Большой семерки». По его мнению, финансовые пузыри могут спровоцировать кризисы и существенно повлиять на мировую экономику.