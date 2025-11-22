Орешкин перечислил угрозы для мировой финансовой системы

Накопившие внешние долги страны «Большой семерки» столкнулись с угрозой экономических кризисов, которые окажут влияние на мировую экономику. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением на саммите стран G20 в ЮАР выступил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин.

Он добавил, что на мировом рынке появились искусственные финансовые пузыри, которые ставят под угрозу глобальный рынок.

«Искусственно созданные финансовые пузыри могут сказаться на глобальной экономике», — заявил Орешкин.

Резкий взлет на фондовом рынке ценных бумаг компаний, разрабатывающих системы искусственного интеллекта, напоминает ситуацию с доткомами, которые привлекли огромные инвестиции и резко лопнули, спровоцировав кризис в начале нулевых. На это указывал директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Паранич.

Он пояснил, что современные цифровые компании пообещали принести своим инвесторам значительную прибыль, но гарантий успеха пока никто не видел и не понимает, как это сработает в будущем.