Выплаты инвалидам и ветеранам проиндексируют с февраля

Социальные выплаты для инвалидов, ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны проиндексируют в России с 1 февраля. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«С февраля ежемесячная выплата инвалидам I группы составит 6157 рублей. Для инвалидов войны и участников ВОВ, ставших инвалидами, выплата увеличится до 8794 рублей», — сказал он.

По словам Нилова, материальная поддержка вырастет для всех категорий получателей, в том числе для детей-инвалидов.

После индексации выплаты ветеранам боевых действий достигнут 4839 рублей, а участникам Великой Отечественной войны — 6596 рублей. Парламентарий отметил, что повышение произойдет автоматически, подавать никаких заявлений не придется. Инициатива входит в комплекс мер, направленных на поддержку наименее защищенных слоев населения.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести 13-ю пенсию для всех пенсионеров в России. По его словам, это заслуженный и очень важный подарок для них.