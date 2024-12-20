Вторичку Москвы и Петербурга вывели из семейной ипотеки

Хуснуллин: вторичное жилье Москвы и Петербурга не войдет в семейную ипотеку

Москва и Санкт-Петербург не попали в список городов, на которые распространят льготную семейную ипотеку со ставкой в 6% для покупки квартиры на вторичном рынке. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил вице-президент Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что в итоговый список не попадут города с большим количеством новостроек. Москва и Санкт-Петербург входят в их число.

«Президент очень внятно сказал — в городах, населенных пунктах, где жилье либо не строится, либо строится мало», — заявил вице-премьер.

О сохранении семейной ипотеки со ставкой в 6% президент России Владимир Путин объявил во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Глава государства подчеркнул, что это необходимо для улучшения демографической ситуации. Также Путин раскритиковал введение лимитов при оформлении займов.

Министерство финансов объявило, что исключит этот механизм из правил выдачи льготных кредитов на покупку жилья.