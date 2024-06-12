Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики России

ВБ повысил прогноз роста экономики России до 2,9% в 2024 году

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России. Если в начале 2024 года он предсказывал рост до 1,3%, то в новом докладе международной организации показатель повысился до 2,9%.

В 2025-м прогноз роста составляет 1,4% — опять же выше, чем он был ранее (0,9%).

По сравнению с январскими оценками банк ожидает увеличения ВВП страны на 1,6 и 0,5 процентного пункта соответственно. При этом, согласно прогнозу, одновременно с ростом экономической активности в России сократится рынок ипотечного кредитования, что отразится на ВВП.

Российская экономика успешно справилась со шквалом западных санкций. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, нефтяная сфера пока остается одним из основных столпов ее развития, но постепенно ситуация меняется и экономика России все интенсивнее развивается в том числе за счет производства, переработки и услуг.