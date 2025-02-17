Названы компании, которые могут вернуться в Россию в 2025 году

Политолог Сипров: McDonald’s и Apple могут вернуться в Россию до конца 2025 года

Западные бренды могут вернуться на российский рынок до конца 2025 года, причем компании стран, правительства которых не поддерживают политику президента США Дональда Трампа, могут оказаться в числе последних. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Процесс возвращения западных бизнесов в Россию будет растянут по времени, причем, полагаю самым важным фактором станет степень лояльности Вашингтону тех стран, где находятся штаб-квартиры компаний-возвращенцев», — сказал он.

Первыми вернутся в Россию бренды и бизнесы США. Речь о PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, Nike, нефтесервисных компаниях и зерновых трейдерах.

Сипров добавил, что американцы уже сформировали список банков из РФ, которые в первую очередь подключат к SWIFT. Снова заработают платежные системы Visa и MasterCard. Кроме того, к концу года может вернуться и McDonald’s.

На фоне геополитических изменений могут вернуться испанские, итальянские, греческие и хорватские компании, которые поставляли одежду, косметику, лекарства и продукты питания.

Если говорить о Германии, то для них возвращение на российский рынок особенно критично, так как экономика на спаде.

Ранее компания McDonald’s пересмотрела политику инклюзивности и равенства, решив отказаться от «показателей разнообразия» для сотрудников и поставщиков.