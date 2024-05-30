Военные пенсии в России проиндексируют на 5,1% с 1 октября

Фото: Pixabay

Военным пенсионерам с 1 октября 2024 года проиндексируют пенсии на 5,1%. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства.

По его словам, пенсии повысят «с учетом уточненного прогноза инфляции».

«Мы планировали индексацию пенсий с 1 октября текущего года на 4,5%, а в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующее изменение и в механизм исчисления пенсий», — пояснил Силуанов.

О том, что военные пенсии увеличат к 1 октября, было известно ранее. Как отмечала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, на данный момент средняя военная пенсия превышает 41 тысячу рублей.

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