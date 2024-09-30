Страховые пенсии россиян в 2025 году проиндексируют на размер инфляции

ГД: пенсии россиян в 2025 году могут проиндексировать на размер инфляции 7,3%

Страховые пенсии в России в 2025 году могут проиндексировать на уровень инфляции, которая по прогнозам составит на конец текущего года 7,3%. В пояснительной записке к законопроекту, внесенному на рассмотрение в ГД, указано, что средний размер выплат вырастет до 24 тысяч рублей.

«С 1 февраля ежегодно на прогнозный уровень инфляции за предыдущий год в 2025 году на 7,3% <…> проиндексированы: публичные нормативные обязательства», — говорится в документе.

Также с 1 апреля проиндексируют выплаты, размер которых зависит от величины социальной пенсии. В 2025 году их увеличат на 14,8%.

С 1 октября 2024 года пенсии повысят военным пенсионерам, инвалидам I группы и гражданам, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Прибавку получат 2,7 миллиона человек.