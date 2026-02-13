Внешний госдолг России превысил 60 миллиардов долларов

Государственный внешний долг России по состоянию на 1 февраля 2026 года достиг отметки 61,97 миллиарда долларов впервые с 2006 года. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По состоянию на 1 февраля 2011 года внешний государственный долг страны составлял 39,7 миллиарда долларов.

Президент России Владимир Путин сообщали, что госдолг составляет 17,7% от ВВП и среди развитых экономик является одним из самых низких в мире.

Партнер Capital Lab Евгений Шатов отмечал, что низкий госдолг по отношению к ВВП способствует укреплению финансовой стабильности России и повышает устойчивость отечественной экономики перед лицом возможных мировых финансовых потрясений.