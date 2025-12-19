Путин назвал госдолг России одним из самых низких среди развитых экономик

Государственный долг России составляет 17,7% от ВВП и является одним из самых низких в мире среди развитых экономик. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал президент Владимир Путин.

«Государственный долг у нас остается очень низким, одним из самых низких среди развитых экономик. Вчера с коллегами считали, он где-то 17,7%», — уточнил глава государства.

Ранее он предположил, что к концу 2025 года уровень инфляции упадет до 5,7-5,8%. По его словам, улучшение экономической ситуации стало возможным благодаря осознанным действиям правительства.

Президент добавил, что в стране сохраняются небольшие темпы повышения заработной платы. По итогам года этот показатель составит 4,5%, однако рост производительности труда скромный — он достигнет только 1%.