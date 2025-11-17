Партнер Capital Lab Шатов заявил, что снижение внешнего долга до 14% укрепляет финансовую стабильность РФ

Объем внешнего долга России сократился приблизительно до 14% ВВП, что существенно повышает устойчивость экономики перед лицом возможных мировых финансовых потрясений и способствует укреплению финансовой стабильности государства. Об этом сообщил партнер Capital Lab Евгений Шатов в беседе с « Известиями ».

Эксперт подчеркнул, что значительный размер внешней задолженности влечет за собой ряд серьезных рисков.

«Прежде всего, это уязвимость к колебаниям валютных курсов и повышению глобальных процентных ставок: обслуживание долгов в иностранной валюте становится дороже, а валютные шоки способны дестабилизировать баланс компаний и бюджета», — пояснил специалист.

По его словам, санкции и потеря доступа к западным финансовым ресурсам позволили России значительно снизить указанные риски. Небольшое значение госдолга обеспечивает меньшую восприимчивость к внешним факторам и независимость национальной финансовой системы.