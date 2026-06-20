В Турции депутат отдал мошенникам золото и деньги на 1,5 миллиона долларов

Депутат парламента Турции от оппозиционной «Хорошей партии» Бурханеттин Коджамаз стал жертвой телефонных мошенников и передал им золото и деньги на сумму более 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщил телеканал A Haber .

Аферисты действовали по схеме с поддельным расследованием: убедили политика, что его имя фигурирует в деле о терроризме, а для помощи правоохранителям нужно передать ценности. Коджамаз поверил звонившему, поскольку тот представился сотрудником профильного подразделения.

«Мне позвонил человек, представившийся начальником отдела по борьбе с терроризмом в Мерсине. Он заявил, что во время операции у подозреваемых нашли документы с моими данными, а затем убедил меня помочь в расследовании», — рассказал депутат на допросе.

Тем временем российские мошенники продолжают находить все новые схемы, маскируя их под самые актуальные события. Так, правоохранители зафиксировали рост числа фейковых предложений об организации выпускных вечеров.