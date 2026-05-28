Мошенники начали обманывать россиян, предлагая «организовать» выпускной

Аферисты начали предлагать родителям организовать выпускной «под ключ» с большими скидками. Получив предоплату, мошенники исчезают, сообщили РИА «Новости» в Роскачестве.

«Центр цифровой экспертизы Роскачества фиксирует новую волну мошеннических схем, нацеленных на родителей выпускников. Злоумышленники предлагают организовать праздник „под ключ“ со скидкой до 50%, берут предоплату и исчезают», — сообщили эксперты.

В тематических чатах и закрытых группах начали массово появляться объявления о проведении выпускных по ценам значительно ниже рыночных.

Родителям обещают полный пакет услуг — банкет, ведущего, фотографа, развлекательную программу. Чтобы убедить клиентов быстрее перевести деньги, мошенники заявляют об ограниченных сроках акции и требуют срочную предоплату.

