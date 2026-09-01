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    В Центробанке сравнили российскую экономику с верблюдом

    Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Устойчивость российской экономики и ее способность выживать в сложных условиях роднит ее с верблюдом, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщил ТАСС.

    Представителя ЦБ попросили сравнить экономику страны с каким-либо животным. Он подчеркнул, что ее главные характеристики в последние годы — устойчивость и выживаемость в сложных обстоятелсьтвах.

    «А животное, которое может выживать в самых экстремальных условиях, у меня почему-то ассоциация с верблюдом», — отметил Тремасов.

    Восточный экономический форум начался во Владивостоке во вторник 1 сентября и продлится до пятницы. В мероприятии принимают участие более 70 стран и территорий.

    Президент России Владимир Путин отправится на ВЭФ после завершения мероприятий ШОС в Бишкеке.