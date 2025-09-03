Расширение поставок российского газа в Китай, включая проект «Сила Сибири — 2», может радикально изменить баланс на мировом рынке СПГ и осложнить планы США стать ведущим экспортером энергоресурсов. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Агентство отмечает, что заключенное в Пекине соглашение о строительстве газопровода и расширении других маршрутов может означать, что Китаю больше не понадобится свыше половины объемов СПГ, которые страна импортировала в прошлом году. Это создает риски для американских проектов, ориентированных на китайский рынок.

«Если проект заработает после 2030 года, это перевернет рынок СПГ с ног на голову», — приводятся слова аналитиков компании Bernstein.

По оценке экспертов, к началу 2030-х годов доля российского газа в потреблении Китая может вырасти с нынешних 10% до 20%. При этом Bloomberg указывает, что Москва, вероятно, согласилась на низкие цены и мягкие обязательства Пекина, чтобы показать наличие долгосрочного экспортного рынка, несмотря на сомнительную прибыльность.

Дополнительным сигналом стал прием Китаем партии с проекта «Арктик СПГ-2», находящегося под санкциями США. Как отмечает издание, это совпало по времени с августовской встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.