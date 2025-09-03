Решение по «Силе Сибири — 2» стало ходом, который никто на Западе заранее не прочитал. Газопровод только похож на инженерный проект — в его основе политическая матрица, разрабатывали которую напрямую в Кремле. Путин одной беседой с главой КНР вывел Россию в статус сверхдержавы. Что принесет Москве «Сила Сибири — 2», какие элементы плана скрыты в тени и приблизит ли дружба с Китаем финал СВО — в материале 360.ru.

Как Путин замыслил гениальный план Идея проложить новый газопровод из России в Китай возникла задолго до нынешних событий. Еще в 1997 году Москва и Пекин подписали первый меморандум о строительстве трубопровода от Ковыктинского месторождения до Шанхая. Спустя почти десятилетие президент Владимир Путин объявил о планах построить экспортный газопровод в Китай, способный передавать до 80 миллиардов кубических метров газа в год. Тогда речь шла сразу о двух маршрутах: западном и восточном. Западный маршрут получил рабочее название «Алтай». Позднее идею переработали. Проект переименовали в «Силу Сибири — 2». Вести его решили через Монголию. Пока шли дискуссии о западном направлении, Россия параллельно реализовала восточный маршрут — газопровод «Сила Сибири» (первую нитку), пролегающий через Якутию и Приамурье к границе с Северо-Восточным Китаем. Откуда взялась «Сила Сибири — 2» После нескольких лет паузы тема второго газопровода в Китай вновь вышла на уровень глав государств. В декабре 2021 года на видеосаммите президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отдельно обсудили проект «Сила Сибири — 2».

Фото: РИА «Новости»

Китайская сторона тогда проявила интерес к увеличению закупок российского газа: обсуждалось, что новый маршрут позволит направить дополнительные объемы топлива на быстрорастущий китайский рынок. Речь шла о поставках 50 миллиардов кубометров в год. Российско-китайские переговоры по новому газопроводу активизировались. Обсуждения шли в течение всего 2022 года — в сентябре вице-премьер Александр Новак говорил, что Москва и Пекин близки к финальным договоренностям по «Силе Сибири — 2». Решение проложить маршрут через Монголию потребовало тесного взаимодействия и с Улан-Батором. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ летом 2022 года подтвердил, что его страна поддерживает проект.

Фото: Ding Haitao/XinHua / www.globallookpress.com

Китай колебался? Начало 2023 года принесло обнадеживающие новости о прогрессе переговоров. В марте 2023 года, во время визита Си Цзиньпина в Москву, президент Путин сообщил, что основные параметры соглашения по «Силе Сибири — 2» с Китаем в целом согласованы. Однако китайская сторона тогда воздержалась от публичного одобрения проекта. Аналитики телеканала CNN допускали, что Пекин долгое время относился к этому мегапроекту с осторожностью. Китай и в самом деле стремится перейти на возобновляемые источники энергии. «Китай хотел более низкую цену. Поэтому для России сначала было невыгодно запускать этот проект», — предположил независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой.

Беспокоилась Поднебесная и по поводу энергетической безопасности. Китайское руководство не хотело ставить страну в зависимость от одного поставщика. Крупная победа Путина Президент России в начале сентября 2025 года направился в Китай, где принял участие в саммите ШОС. Путин также провел переговоры с Си Цзиньпином и многими другими мировыми лидерами. Уже 2 сентября «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». В тот же день Путин назвал отношения с Пекином «беспрецедентно высокими». Телеканал CNN назвал сделку «крупной победой Путина». Авторы публикации предположили, что соглашение Китая и России можно рассматривать также как «коллективное проявление неповиновения президенту США Дональду Трампу». Последний подталкивает страны к сокращению импорта российских энергоносителей в рамках своих попыток положить конец украинскому конфликту.

Фото: РИА «Новости»

Что получит Россия Магистраль может сделать Россию крупнейшим поставщиком газа в Китай — соответственно, вырастут и доходы Москвы за реализацию энергоресурсов. Предполагается, что «Силу Сибири — 2» проведут от месторождения «Газпрома» на Ямале через всю Западную Сибирь и Монголию к северо-востоку Китая. Трубопровод планируют завершить в 2030-х годах. На ситуацию уже обратили внимание авторитетные мировые СМИ. Агентство Bloomberg откровенно назвало сделку по газопроводу «дипломатической победой» Путина. Аналитики Financial Times отметили, что подписанный сторонами меморандум о строительстве газопровода содержит пока только общие положения. Данных о ценообразовании в этом документе нет. Глава «Газпрома» Алексей Миллер объяснял, что вопросы, которые связаны с финансированием постройки трубопровода, как и коммерческие условия поставок газа, обсудить еще предстоит. Однако цена поставок газа для КНР будет ниже, чем для европейских стран. В том числе и за счет намного более низких транспортных затрат, отметил Миллер.

Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Влияние «Силы Сибири — 2» Та же Financial Times признала, что сам факт сделки между Россией и Китаем ознаменовал значительный сдвиг на мировом рынке газа. Китай, как объяснили авторы публикации, получает альтернативный источник сжиженного природного газа — сейчас эта страна получает голубое топливо из Катара, США и Австралии. Сделка выгодна и России. Реализация «Силы Сибири — 2» укрепит российскую экономику, что особенно важно на фоне санкций стран Запада. Притом французы еще в 2022 году называли этот газопровод «поражением Евросоюза». По оценке Financial Times, Россия уже сейчас выступает третьим по величине поставщиком сжиженного природного газа в Китай. Опережают ее пока только Австралия и Катар. Как будет работать «Сила Сибири — 2» Согласно достигнутым договоренностям, объем поставок составит 50 миллиардов кубометров газа в год на протяжении 30 лет. Глава «Газпрома» подчеркнул, что стороны вышли на принципиально новый уровень сотрудничества. Также Миллер объявил об увеличении текущих поставок по уже действующим маршрутам. Например, по первой «Силе Сибири» годовой план прокачки будет увеличен с 38 до 44 миллиардов кубометров, а по дальневосточному маршруту (проектируемая перемычка с Сахалина на северо-восток Китая) — с ранее планировавшихся 10 до 12 миллиардов кубометров в год. Подписание меморандума по «Силе Сибири — 2» стало долгожданным прорывом. Формулировка «юридически обязывающий» означает, что документ содержит конкретные обязательства сторон приступить к реализации проекта.

Фото: РИА «Новости»

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отмечали: если Москва и Пекин решились закрепить проект письменно, значит и коммерческие разногласия близки к разрешению. Впрочем, меморандум — это еще не окончательный контракт на поставки. По оценкам аналитиков, сам документ могут подписать уже в ближайшие месяцы, возможно на полях Восточного экономического форума в сентябре 2025 года. «Сила Сибири — 2» перенаправит газ из Европы в Китай Новый газопровод претендует на статус самого протяженного газового проекта в мире. Общая длина «Силы Сибири — 2» составит около 6700 километров, из которых примерно 2700 километров пройдет по территории России. Трасса начнется от месторождений на полуострове Ямал и в других газоносных районах Западной Сибири — именно там сосредоточены огромные запасы газа, ранее ориентированные на европейский рынок. Далее маршрут пойдет через несколько российских регионов на территорию Монголии и через ее степи достигнет китайской границы. В Китае точкой подключения должна стать газотранспортная система «Запад–Восток», которая позволяет доставлять топливо вплоть до восточных провинций и индустриальных центров, включая Шанхай. По сути, «Сила Сибири — 2» замкнет западносибирские газовые месторождения на китайский рынок. Шедшие ранее в Европу потоки отправятся в Китай, что принесет России безусловную выгоду — и, главное, работу с надежным партнером.

Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как проиграла Европа Специалист рынка нефти и газа Владимир Демидов предположил, что «Сила Сибири — 2» очень пагубно скажется на европейской экономике.



Я думаю, что Европа прошла ту точку невозврата, когда сказать „а, нет, мы были неправы“ уже никто не может. Владимир Демидов

Специалист согласился с тезисом Елены Кононовой, что реализация договоренностей между Россией и Китаем изменят мировую торговлю глобально. Однако эпохальным событием запуск газопровода Демидов не считает. Таковым он полагает теракты на газопроводах «Северный поток». "Именно тогда Запад показал, что Россия не должна поставлять газ в Европу в таких объемах. Вряд ли это завершение переформирования мирового рынка энергетика. Это лишь одна из глав. Россия переходит в сторону Азии, Восточной Азии и Юга", - подчеркнул Демидов.