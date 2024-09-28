Индия отказалась от покупки российского СПГ из-за санкций

Reuters: Индия решила не покупать газ с «Арктик СПГ 2»

Индия не будет покупать сжиженный природный газ с «Арктик СПГ 2». Об этом заявил министр нефти Панкадж Джайн. Его процитировало издание Reuters.

По словам Джайна, страна не собирается покупать подсанкционные товары.

«То, на что распространяются широкие санкции, мы не трогаем», — отметил индийский министр.

Минфин США внес в санкционные списки две судоходные компании из Индии. Их обвинили в сотрудничестве с «Арктик СПГ 2».

Ранее сообщалось, что сроки возведения третьей линии завода «Арктик СПГ-2» в Мурманской области перенесли до конца 2024 года. Запуск линии запланировали на 2028 год.

По данным газеты The Wall Street Journal, Американские власти планируют помешать России реализовать проект «Арктик СПГ — 2». Помощник главы Госдепа Джеффри Пайетта сообщил, что США используют для уничтожения проекта по сжижению газа различные инструменты давления, в том числе санкции.