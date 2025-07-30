В Росстате раскрыли число россиян, получающих от миллиона рублей в месяц

Росстат: число россиян с зарплатой от миллиона рублей превысило 45 тысяч человек

Размер зарплаты более 45 тысяч россиян в этом году превысил один миллион рублей в месяц. Это следует из данных Росстата, сообщило РИА «Новости» .

Специалисты провели исследование, в рамках которого раз в два года изучают размеры заработных плат 28,4 миллиона человек из 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса.

Выяснилось, что зарплату от одного миллиона рублей получают 45 428 человек. Два года назад их число было почти вдвое меньше — 24 400.

До двух миллионов рублей в месяц зарабатывают 34 399 россиян, от двух до трех — 5 728 человек, а 5301 — больше трех миллионов рублей. Самые высокие зарплаты выявлены у сотрудников, трудящихся в сфере информации и связи, торговли, обрабатывающей промышленности и в финансовых и страховых компаниях.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, кому из россиян с 1 октября проиндексируют зарплаты.