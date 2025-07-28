Стало известно, кому с 1 октября повысят зарплаты

С 1 октября 2025 года в России проиндексируют зарплаты госслужащим на 7,6%. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью РИА «Новости» .

По словам депутата, индексация затронет сотрудников Росгвардии, МВД России, Федеральной службы исполнения наказаний и других силовых структур. Он подчеркнул, что военнослужащие по контракту и призыву также получат повышенное денежное довольствие.

Говырин уточнил, что перерасчет начнется с 1 октября, но первые выплаты по новым ставкам работники увидят только в ноябре. Основанием для повышения стал пересмотренный коэффициент индексации с 4,5% до 7,6%.

Депутат отметил, что для коммерческих организаций обязательная индексация не предусмотрена, но при этом он напомнил, что статья 134 Трудового кодекса России предусматривает требование регулярного пересмотра зарплат для защиты от инфляции.

«Конкретные сроки и размер повышения работодатели в частных компаниях определяют самостоятельно и закрепляют это в локальных актах — положении об оплате труда, коллективном договоре и других внутренних документах», — добавил Говырин.

Парламентарий подчеркнул, что осеннее повышение гарантировано только федеральным бюджетникам. Решение по региональным госслужащим и работникам государственных учреждений будут принимать местные власти.

Ранее стало известно, что неработающие пенсионеры в России получают в среднем по 24 тысячи рублей в месяц.