В России зарегистрировали новую платежную систему «Пэйви»

Центробанк зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви», которая стала первой в реестре регулятора в 2025 году. Об этом сообщили на сайте Банка России.

Оператором выступила компания «Пэйви», зарегистрированная во Владивостоке в феврале 2024 года. ее уставной капитал составил 21,1 миллиона рублей, а единственным бенефициаром, согласно данным ЕГРЮЛ, является Роман Вирич.

В настоящее время три сайта платежной системы пока не функционируют.

В прошлом году Банк России зарегистрировал всего три новые платежные системы — one2one, «Омнипэй» и «Мультитрансфер».

Ранее основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов рассказал, что ряд банков начал снижать ставки по вкладам, реагируя на изменение ключевой процентной ставки ЦБ и в целом экономической ситуации в стране и мире.

До этого главный аналитик Neomarkets Олег Калманович назвал маловероятным сценарий с заморозкой депозитов в 2025 году.