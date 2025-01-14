Аналитик Калманович: сценарий с замораживанием вкладов выглядит маловероятным

В последние месяцы в России начали распространяться сообщения о возможной заморозке вкладов в 2025 году. Центробанк разъяснил вкладчикам, что заморозка депозитов маловероятна, написал Life .

Проблемы с заморозкой вкладов возникли на фоне повышения ключевой ставки в 2024 году, что сопровождалось ростом процентов по депозитам. В результате многие люди начали откладывать значительные суммы денег, надеясь увеличить свои накопления.

Процентные ставки по вкладам достигли более 20% годовых. Это привело к резкому притоку денежных средств в банковские учреждения. Согласно данным Центрального банка, за десять месяцев 2024 года объем депозитов населения в банках увеличился на 7,4 триллиона рублей (16,3%), а общая сумма средств, находящихся на счетах граждан, достигла 52,9 триллиона рублей.

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович отметил, что сценарий с замораживанием вкладов выглядит маловероятным. Прежде всего, банки уже давно перестали быть просто «кассирами», выдающими деньги под проценты и принимающими депозиты. Сегодня они представляют собой сложные структуры, предлагающие широкий спектр финансовых и нефинансовых услуг, значительная доля доходов которых формируется за счет непрофильной деятельности.